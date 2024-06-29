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تغيير توقيت فتح منصة الاكتتاب في "عدل 3"

29 جوان 2024 ()

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أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن تغيير توقيت فتح منصة الاكتتاب في "عدل 3" من الساعة الخامسة إلى التاسعة مساء (21 سا) من يوم 05 جويلية 2024.           

وعلى هامش زيارته إلى برج باجي مختار، أضاف الوزير، في تصريح للتلفزيون الجزائري، أنه "سيتم غلق المنصة على الساعة الثالثة صباحا في اليوم الأول".

وأضاف: "المنصة ستكون مفتوحة يوميا بداية من الساعة 08:00 صباحا إلى غاية الساعة 18:00 مساء، للسماح لأكبر عدد من المواطنين من التسجيل"، مؤكدا أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار كل طلبات المواطنين.

وجاء قرار تغيير التوقيت -وفق تصريحات الوزير- "نزولا عند رغبة الجماهير الرياضية لمتابعة نهائي كأس الجزائر بين فريقي شباب بلوزداد ومولودية الجزائر، ومن أجل منحهم الفرصة للتسجيل بأريحية في هذا البرنامج".

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