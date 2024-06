Changement de l’horaire d'ouverture de la plateforme d'inscription à AADL3

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a annoncé ce samedi que le portail pour l'inscription au programme AADL 3 sera ouvert le vendredi 5 juillet prochain à 21h00 et non pas à 17h00 comme annoncé précédemment.

Le portail sera ouvert de 21h00 à 03h00 du matin, pour la première journée de l’opération, ajoute la même source.

La plateforme électronique sera de nouveau opérationnelle de 08h00 à 18h00, afin de permettre au plus grand nombre des futurs souscripteurs de pouvoir souscrire à cette formule.

Selon Belaribi, ce changement d’horaire intervient suite à la demande formulée par le public sportif afin de pouvoir suivre, à l’aise, le déroulement de la Finale de la Coupe d’Algérie de football, MC Alger – CR Belouizdad, programmée le même jour et à la même heure.