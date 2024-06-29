المصادقة على نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني

ترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم السبت، جلسة عامة خصصت للمصادقة على قائمة نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني للسنة الرابعة من الفترة التشريعية التاسعة وذلك طبقا للمادة 133 من الدستور وكذا المادتين 12 و13 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني وقد تضمنت القائمة نواب الرئيس التالية أسماؤهم:

عن حزب جبهة التحرير الوطني:

1. السيد زوهير ناصري

2. السيد ميطح عادل

عن النواب الأحرار:

3. السيد احسن هاني

4. السيد حماد أيوب

عن حركة مجتمع السلم:

5. السيد رشيد زين

6. السيد سليمان زرقاني

عن التجمع الوطني الديمقراطي:

7. السيد بودن منذر

عن جبهة المستقبل:

8. السيد بربارة الحاج الشيخ

عن حركة البناء الوطني:

9. السيد: عبد الرزاق تواتي

وعقب التنصيب، هنأ رئيس المجلس نوابه التسعة على الثقة التي منحت لهم وتمنى لهم التوفيق والعمل على وتيرة من الانسجام والتكامل، مؤكدا ضرورة الرقي بالمؤسسة من خلال الاستجابة إلى تطلعات المواطنين.