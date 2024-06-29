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مال و أعمال

سوناطراك تعقد جمعيتها العامة العادية

29 جوان 2024 ()
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عقدت، اليوم السبت، شركة سوناطراك  جمعيتها العامة العادية برئاسة وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، ومشاركة أعضائها وزير المالية لعزيز فايد، ومحافظ بنك الجزائر صلاح الدين طالب، وممثل رئاسة الجمهورية السيد فوزي أمقران، بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي.

وتم تنظيم هذا الاجتماع السنوي بمقر المديرية العامة لسوناطراك والذي تم خلاله عرض الحصيلة السنوية والمالية لسنة 2023، والمصادقة عليها.

وسمح هذا الاجتماع الذي عقد بحضور مراقبي الحسابات، بمراجعة الحسابات المالية لسوناطراك وإنجازاتها عبر سلسلة القيمة بأكملها.

وتضمنت الجلسة تضمنت أيضًا محاور متعلقة بالاستكشاف وتجديد الاحتياطات، إلى جانب مسائل أخرى ذات أهمية على غرار تطوير الموارد البشرية ومدى تقدم المشاريع الكبرى.

 

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