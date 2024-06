Sonatrach tient son AG ordinaire

Le groupe pétro-gazier Sonatrach a tenu son assemblée générale ordinaire sous la présidence du ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab.

Ont également participé à cette Assemblée, le ministre des Finances, Laaziz Faid, le gouverneur de la Banque d'Algérie, Salah Eddine Taleb, et le représentant de la Présidence de la République, Fawzi Amekran, en présence du président-directeur général du groupe Sonatrach, Rachid Hachichi.

Cette réunion annuelle s'est déroulée au siège de la direction générale de Sonatrach, au cours de laquelle les résultats annuels et financiers de l'année 2023 ont été présentés et approuvés.

Cette réunion, tenue en présence des commissaires aux comptes, a permis de passer en revue les comptes financiers de Sonatrach et ses réalisations tout au long de la chaîne de valeur.

La session a, également, abordé des thèmes liés à l'exploration et au renouvellement des réserves, ainsi que d'autres questions d'importance, telles que le développement des ressources humaines et l'avancement des grands projets.