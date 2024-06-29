أول أولمبياد جزائرية للرياضيات

4أشرف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، صبيحة اليوم السبت، بثانوية الرياضيات محند مخبي بالقبة الجزائر العاصمة، على انطلاق نهائيات الأولمبياد الجزائرية للرياضيات، التي تأهّل إليها 321 تلميذا من أصل 141000من التلاميذ الممتازين الذين شاركوا من كل الولايات عبر عدة مراحل تصفوية، وهم مقسمون إلى ثلاثة أفواج (أشبال، أواسط وأكابر)، مع العلم أن هذه النهائيات ستدوم إلى غاية 04 جويلية المقبل.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، أشار الوزير إلى أن بلادنا تعرف لأول مرة منذ الاستقلال تنظيم أولمبياد جزائرية للرياضيات والتي تدخل ضمن جملة الإنجازات والتحسينات التي شهدها قطاع التربية الذي يحظى بدعم واهتمام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مذكّرا بالتتويجات المشرفة للجزائر في الدورة السابقة للأولمبياد العالمية والإقليمية والقارية حيث تقدمت الجزائر بسبع عشرة مرتبة في الترتيب العالمي، وتحصلت على المرتبة الثانية في كل من الأولمبياد العربية والإفريقية.

كما أكّد الوزير أن التأسيس للأولمبياد الجزائرية للمواد العلمية هدفه تكوين وعاء من النخبة التي ستمثّل الجزائر في مشاركتها في مختلف التظاهرات الدولية والإقليمية والقارية، والتي ستؤثّر إيجابيا لا محالة على تصنيف بلادنا في مثل هذه المنافسات العلمية.