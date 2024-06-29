حامل اللقب خارج "اليورو" (فيديو)

فشل المنتخب الإيطالي، رسميا، في الدفاع عن لقبه كبطل لأوروبا بعدما انقاد للهزيمة أمام نظيره السويسري، مساء اليوم، في افتتاح الدور ثمن النهائي من "يورو 2024" بألمانيا.

ولم يسرق المنتخب السويسري التأهل بل سيطر على المقابلة، التي أقيمت على ملعب برلين الأولمبي، بالطول والعرض وسجل هدفين عن طريق فرولر (د 37) وفارغاس (د46)، في مقابل منتخب إيطالي بدا عاجزا عن العودة في النتيجة وأكد مستواه الباهت منذ بداية المنافسة.

الهدف الأول:

الهدف الثاني:

وسيواجه المنتخب السويسري في ربع النهائي المتأهل من مقابلة انجلترا-سلوفاكيا التي ستقام غدا الأحد.