"حماس": لا تقدم في محادثات وقف إطلاق النار

أكد أسامة حمدان القيادي في حركة "حماس"، اليوم السبت، إنه لم يتم إحراز أي تقدم في محادثات وقف إطلاق النار مع الكيان الصهيوني بشأن عدوانها في غزة.

وقال حمدان، في ندوة صحفية في بيروت، "نؤكد مجدداً أننا في حركة حماس جاهزون للتعامل بإيجابية مع أي صيغة تضمن بشكل أساسي ومباشر وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحابا شاملا من قطاع غزة، وصفقة تبادل حقيقية"، وفقاً لوكالة "رويترز".

وأكد حمدان أن ما تقوم به واشنطن حاليا هو محاولة تضييع الوقت لصالح الكيان الصهيوني، مضيفا أن "جو بايدن يحاول البحث عن صيغة تحقق مصالح الاحتلال ولا تحفظ له ماء الوجه" وأن الفلسطينيين لا يمكن أن يقبلوا بهذه المعادلة.