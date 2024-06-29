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الرئيس تبون يعزي ملك المغرب

29 جوان 2024 ()
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بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، رسالة تعزية إلى ملك المغرب، محمد السادس، إثر وفاة والدته.

وجاء في الرسالة التي نشرتها رئاسة الجمهورية: "إلى جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة.. تلقيت بأسى نبأ عودة روح والدتكم إلى خالقها وبارئها، وكان لهذا الخبر المحزن الذي ألّم بكم وبالأسرة الملكية، بالغ الأثر، فباسمي الخاص وباسم  الشعب الجزائري، أتوجه لجلالتكم بأصدق التعازي، راجيًا من العلي القدير أن يتغمد روح الفقيدة بستائر رحمته وأن يلحقها  بأهل الخير والبرّ، وحسُن أولئك رفيقا. كما أسأل  المولى عزّ وجلّ  أن يلهمكم وكل أفراد العائلة الملكية الكريمة، جميل الصبر والسلوان لتجاوز هذه المحنة الأليمة. إنّا لله وإنّا إليه راجعون".

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