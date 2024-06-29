تعليمات بتسريع أشغال هذا الطريق الاستراتيجي

أسدى وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم السبت، تعليمات للشركات المكلفة بإنجاز الشطر الأول من مشروع عصرنة الطريق الوطني رقم 06 الرابط بين تيمياوين- برج باجي مختار-رقان، والممتد على مسافة 140 كلم، للتسريع في وتيرة الأشغال من أجل تسليمه نهاية سبتمبر القادم، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وجاءت تعليمات رخروخ خلال زيارته إلى ولاية برج باجي مختار، رفقة وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، "لمعاينة وضعية قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية بهذه الولاية التي تعتبر من الولايات العشرة المستحدثة ونظرا لأهميتها بموقعها الجغرافي الاستراتيجي كبوابة على إفريقيا وبمساحتها الشاسعة"، يضيف ذات المصدر.

وأضاف البيان أن "الدولة التزمت بتطوير شبكة الطرقات بينها وبين الولايات والدول المجاورة، بما يسمح بخلق التوازن بين مختلف مناطق الوطن وتعزيز الاستقرار".

وفي هذا السياق، تم تقديم عرض مفصل حول مشروع عصرنة الطريق رقم 06 الرابط بين تيمياوين وبرج باجي مختار ورقان، الممتد على مسافة إجمالية قدرها 550 كلم، والذي "قررت السلطات العليا للبلاد التكفل به من خلال إطلاق مشاريع كبرى لعصرنته على ثلاثة أشطر، في إطار تهيئة وتطوير المنافذ الكبرى الممتدة من الشمال إلى أقصى جنوب البلاد"، حسب الوزارة.

وفيما يخص عصرنة الشطر الأول من الطريق الوطني رقم 06 الرابط بين رقان وبرج باجي مختار، والممتد على 140 كلم، أسدى الوزير "تعليمات لتجمع شركات الإنجاز بضرورة احترام التعهدات التي تضمنتها الصفقة المبرمة، وكذا تسريع وتيرة الأشغال من خلال تدعيم الورشات بالعتاد واليد العاملة وكذا التدخل في حالة تسجيل انجاز أي حصة متأخرة، وذلك من أجل تسليم المشروع في نهاية شهر سبتمبر من السنة الجارية".

وبهذه المناسبة، ذكرت الوزارة في بيانها أن الطريق الوطني06 قد استفاد في عدة مقاطع منه من عمليات التحديث والصيانة، عبر بناء جسم الطريق أكثر ملائمة مع الكثافة المرورية الحالية وتركيبتها من الوزن الثقيل، بنفس جسم الطريق المستعمل في المحاور الكبرى لشبكة الطرق الوطنية، ما سيمكن من الرفع من مدة حياة هذا الطريق.

ويأتي مشروع عصرنة الطريق "بعد صدور القرار المتعلق بتصنيف تيمياوين الحدودية منطقة تبادل حر مع دول العمق الإفريقي، حيث باشر قطاع الأشغال العمومية في المساهمة بتقديم بنية تحتية لضمان ظروف ملائمة لتنقل الأشخاص والمبادلات التجارية".

وأكدت الوزارة "أن الطريق الوطني رقم 06 يعتبر في شطره المار بإقليم ولايتي أدرار وبرج باجي مختار محور ذو أهمية بالغة من جميع النواحي (اقتصاديا، اجتماعيا...)، مبرزة أن الطريق "يشكل القاسم المشترك لتنمية مختلف القطاعات بالمنطقة كما أنه يمثل الرابط الوحيد بين ولايتي أدرار وبرج باجي مختار، انطلاقا من مدينة أدرار إلى غاية الحدود الجزائرية المالية، مرورا بمدينتي برج باجي مختار وتيمياوين على مسافة إجمالية تقدر بـ970 كلم".