ورقلة: لجنة مختلطة للوقوف على انقطاعات الكهرباء بالبرمة

حلت اليوم السبت بدائرة البرمة الحدودية، أكثر من 442 كلم عن عاصمة الولاية ورقلة، لجنة مختلطة موفدة من قبل والي الولاية عبد الغني فيلالي، للوقوف على مشكل التذبذب المسجل في شبكة الكهرباء بالمنطقة وهو المشكل شكل قلقا كبيرا للساكنة في ظل الحرارة المرتفعة التي تعرفها ولايات الجنوب هذه الأيام والتي فاقت الـ50 درجة تحت الظل.

وقال بيان صادر ديوان ولاية ورقلة، أنه "تبعا لتسجيل وقوع تذبذب في شبكة الكهرباء ببلدية البرمة ولغرض تجنب تكرر الانقطاعات، كلف والي الولاية عبد الغني فيلالي اليوم 29 جوان 2024 لجنة مختلطة متكونة من السيدين مدير الطاقة والمناجم ومدير شركة توزيع الكهرباء بورقلة وإطارات عن مؤسسة سونلغاز للتنقل إلى بلدية البرمة للوقوف على وضعية الشبكة الكهربائية".

وأضاف البيان ذاته أنه تم عقد جلسة عمل بمقر الدائرة بحضور رئيس الدائرة ومنتخبين عن البلدية والمجلس الشعبي الولائي، متبوعة بلقاء مع بعض المواطنين، مشيرا إلى أن اللجنة المذكورة قامت بخرجة ميدانية خلصت إلى ضرورة إرسال فرقة تقنية مختصة ومؤهلة عن مؤسسة سونلغاز أمسية اليوم لتشخيص الوضعية، بالإضافة إلى وضع حيز الخدمة المحولات الكهربائية المنجزة مؤخرا وبالتالي السماح للمواطنين بربط سكناتهم بالكهرباء، فضلا عن العمل على إعادة تأهيل الشبكة في أسرع وقت وكذا تسخير فريق تقني متواجد بالبرمة طيلة فصل الصيف للتدخل وإصلاح الأعطاب في الوقت المناسب.

ولفت البيان نفسه إلى أنه "وتبعا للمعاينة الميدانية تبين أن سبب حدوث انقطاع في شبكة الكهرباء، راجع إلى تمدد الخطوط الكهربائية النحاسية نظرا للارتفاع المحسوس في درجة الحرارة، مما أدى إلى تلامسها، أين تم بالفعل إصلاح الأعطاب وإرجاع التموين بالطاقة الكهربائية للمدينة".