سيدي بلعباس: سقوط مميت من الطابق الثامن وسط رواق مصعد

شهدت العمارة "أ" بمجمع 100 مسكن الكائن بحي بن حمودة غير بعيد عن محطة "سوڨرال" في الضاحية الشمالية من حي سيدي الجيلالي الكبير بمدينة سيدي بلعباس، في حدود الساعة التاسعة من سهرة اليوم السبت، حادث تراجيدي تمثل في سقوط ضحيتين في الفراغ وسط رواق مصعد انطلاقا من الطابق الثامن الى غاية الطابق الثالث، الأمر الذي أسفر عن وفاة شابة تبلغ من العمر 15 سنة بعين المكان فيما أصيبت مرافقتها وهي طفلة لا يتعدى عمرها الثلاث سنوات بإصابات بليغة على مستوى الرأس.

وتكفل أفراد الحماية المدنية بنقل الطفلة الجريحة على جناح السرعة صوب استعجالات المركز الاستشفائي الجامعي الدكتور عبد القادر حساني بعاصمة الولاية، فيما حولت جثة الضحية إلى المصلحة المختصة بذات المؤسسة الاستشفائية بعد فترة وجيزة من مباشرة مصالح الأمن لتحقيقات معمقة أملا في كشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين.