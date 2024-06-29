الإطاحة بشبكة وطنية تدبر عملية الهجرة السرية

أطاحت مصالح أمن ولاية الشلف بأفراد شبكة إجرامية وطنية تتكون من سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 23 و34 سنة ينحدرون من ولايات عين الدفلى ووهران ومستغانم، مختصين في تنظيم رحلات الهجرة السرية عبر البحر.

وقد جاءت هاته العملية على إثر استغلال شرطة بني حواء لمعلومات عن تنظيم عملية هجرة سرية عبر البحر انطلاقا من أحد شواطيء المدينة، وتوقيفها لأربعة أشخاص مرشحين للهجرة بمدينة بني حواء و15 آخرين بعرض البحر من بينهم امرأتان، وأربعة قصر من ولايات مختلفة من الوطن، وهذا بالتنسيق مع حراس السواحل.

وقد أفضت التحريات التي باشرتها فرقة مكافحة تهريب المهاجرين،والاتجار بالأشخاص بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية،تحت إشراف النيابة المختصة إلى تحديد هوية المدبرين، والمنظمين الرئيسيين للعملية،مع توقيف اثنين آخرين ينحدران من ولاية مجاورة للشلف،مع كشف أسلوبهم الإجرامي المتمثل في تخطيط،وتنظيم عمليات الهجرة السرية،عبر البحر بسواحل ولاية الشلف، وتعريض حياة الأشخاص للخطر ضمن جماعة إجرامية منظمة.

بالموازاة أسفرت العملية عن حجز قارب مطاطي، ومحرك بحري، إلى جانب مبالغ مالية من العملتين الوطنية، والأجنبية، وجوازات سفر، ووثائق إدارية خاصة بالمشتبه فيهم،وهواتف نقالة.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق في القضية،أنجز ملف جزائي ضد المشتبه بهم، وقدموا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة تنس، التي خصت أفراد الشبكة المشتبه بهم، في تدبير وتنظيم العملية بأمر إيداع عن جناية تهريب المهاجرين.