Le président Tebboune présente ses condoléances au Roi du Maroc

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé, samedi, un message de condoléances au Roi du Maroc, pays frère, Mohammed VI, suite au décès de sa mère.

"A sa Majesté, Mohammed VI, roi du Royaume du Maroc, pays frère, j'ai appris avec affliction la nouvelle du décès de votre mère. Suite à cette triste nouvelle qui vous a endeuillé ainsi que la famille royale, je tiens à présenter, en mon nom et au nom du peuple algérien, à votre Majesté, mes sincères condoléances, priant Allah Tout-Puissant d'entourer la défunte de Sa sainte miséricorde et de l'accueillir parmi les pieux et les saints", lit-on dans le message de condoléances.

"Je prie également Allah Tout-Puissant de vous prêter ainsi qu'à l'ensemble des membres de la famille royale, patience et réconfort pour surmonter cette douloureuse épreuve. A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons", a ajouté le président de la République.