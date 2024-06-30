استمرار موجة الحر والرياح القوية على هذه الولايات

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، باستمرار موجة الحر على عدة ولايات بجنوب الوطن. وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة، أن موجة حر قد تتعدى 49 درجة مئوية تحت الظل ستشهدها كل من ولايات أدرار، تيميمون، إن صالح، برج باجي مختار، ورقلة، تقرت، المنيعة وغرداية.

وتمتد صلاحية التنبيه إلى غاية يوم غد الإثنين.

كما حذرت ذات المصالح من هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال بداية من منتصف النهار إلى غاية التاسعة ليلا على ولايات النعامة، البيض، تيارت والأغواط.

وحذر ذات المصدر من ارتفاع قياسي في درجات الحرارة طيلة نهار اليوم الأحد على ولايات المسيلة، الجلفة، أولاد جلال والمغير.