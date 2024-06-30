موجة حر قياسية على هذه الولايات

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من استمرار موجة حر قياسية، إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل على عدة ولايات.

وأوضح ذات المصدر في نشرية خاصة، صنفت باللون الأحمر، أن ولايتي تقرت وورقلة ، ستشهد ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة قد تتعدى 50 درجة مئوية .

وتمتد صلاحية النشرية من منتصف نهار اليوم إلى غاية السادسة مساء. كما حذرت ذات المصالح، في نشرية ثانية، من استمرار موجة الحر التي ستصل درجات الحرارة الدنيا خلالها إلى 38 درجة مئوية وقد تتعدى القصوى 49 درجة مئوية تحت الظل على ولايات أدرار وتيميمون وإن صالح وبرج باجي مختار.

فيما حذرت نشرية خاصة ثالثة، من استمرار تسجيل موجة حر بدرجات حرارة قياسية، إلى غاية يوم الإثنين. ستصل درجات الحرارة الدنيا خلالها إلى 38 درجة مئوية وستتعدى القصوى 49 درجة مئوية تحت الظل على ولايات من الوادي ، تقرت ، المنيعة ،غرداية ، ورقلة ، المغير ،أولاد جلال، بسكرة والجلفة.