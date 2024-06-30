العاصمة: تدشين 6 مسابح بهذه البلديات

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، رفقة وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد على تدشين ستة مسابح في آن واحد بولاية الجزائر العاصمة.

وحسب ما جاء في الصفحة الرسمية لولاية الجزائر ، فقد تم تدشين هذه المسابح ووضعها حيز الخدمة بكل من بلديات عين طاية، هراوة، المالحة بجسر قسنطينة، أولاد الشبل، سيدي موسى، والسويدانية، ممولة من ميزانية الولاية، تأتي في إطار دعم جهود الدولة والسلطات العليا للبلاد قصد تحسين المستوى المعيشي للمواطن عامة، ولساكنة العاصمة على وجه الخصوص، من خلال إنجاز وخلق فضاءات ومرافق ومنشآت لفائدة المواطنين،

كما تندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية لوالي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي الذي أطلق مبادرة لتدعيم الحظيرة الرياضية بالمسابح ممولة من ميزانية الولاية من خلال الوصول إلى تشييد وإنجاز مسبح بكل بلدية، وهو الأمر الذي تسعى مصالح الولاية جاهدةً لتشييدها في أقرب الآجال قصد الاستفادة منها من قبل المواطنين، وذلك من خلال تكثيف الجهود وتسريع وتيرة الإنجاز والمتابعة الميدانية الدورية.