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بيان هام من "كاسنوس "

30 جوان 2024 ()

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أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء" كاسنوس " عن فتح أبوابه استثناء، اليوم الأحد، إلى غاية التاسعة مساء.

وأوضح بيان لكاسنوس، أنه سيتم تمديد فتح الأبواب اليوم من أجل ضمان التكفل الأمثل وتقديم خدمات نوعية، داعيا الأشخاص غير الأجراء غير المحينة وضعيتهم الراغبين في التسجيل في برنامج عدل 3 التقرب من مصالحه للحصول على رقم التسجيل.

وأكد ذات البيان أن أبواب الصندوق تبقى مفتوحة في خدمة مرتفقيه لضمان تكفل أمثل لهم وتقديم خدمات نوعية. وأشار البيان، إلى أن يوم 30 جوان آخر أجل لتسديد اشتراك سنة 2024.

 

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