داعية كويتي يثير الجدل والسخرية

أثارت تصريحات الداعية الكويتي عثمان الخميس، حول العالم العربي جابر بن حيان، جدلا كبيرا وسخرية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الشيخ عثمان الخميس، الداعية الكويتي، إن جابر بن حيان شخصية وهمية، ولا يوجد شخص بهذا الاسم.

وأضاف الخميس خلال مقطع فيديو: "لا يوجد شخص اسمه جابر بن حيان، خاصة وأن الكتب التي تنسب إليه يدعي أنه أخذها من جعفر الصادق، وهي في الكيمياء، وكلها علوم لم يكن يتعاطها العرب وقتها بهذه الطريقة".

وتابع: "كثير من أهل العلم ذكروا أن هذه الشخصية وهمية، وإذا كان عنده كل هذه الكتب والعلوم كان المفروض أن يشتهر في زمنه.. لكننا لا نجد له ذكرا في زمنه".

واستنكر البعض إنكار الخميس وجود شخصية جابر بن حيان، رغم ذكره والاستشهاد به في عشرات المراجع الغربية.

ويُعدّ جابر بن حيّان من أبرز العلماء وأذكاهم في العصر الذهبي للإسلام، وهو مؤسس الكيمياء في العالم الحديث، وأجرى العديد من التجارب الكيميائية بنفسه، وله الكثير من الإنجازات والاكتشافات والإسهامات في مجال الكيمياء.