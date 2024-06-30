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رياضة

تحويل كأس الجزائر إلى هاذين الملعبين

30 جوان 2024 ()
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رفضت اللجنة الأمنية لولاية الجزائر، اقتراحات فريقي شباب بلوزداد ومولودية الجزائر بعرض مجسم كاس الجزائر أمام الجمهور بكل من المركز الثقافي لخضر رباح بساحة 11 ديسمبر ببلوزداد بالنسبة للشباب وساحة الشهداء بالنسبة للمولودية.

وصادقت ذات اللجنة بالمقابل على المقترح الثاني الذي قدمته إدارتا الفريقين بخصوص عرض مجسم كأس الجزائر والذي سيكون على ضوء ذلك على مستوى ملعب 20 أوت 55 بالعناصر بالنسبة لأنصار شباب بلوزداد يوم غد، الفاتح جويلية من 10 إلى 16 زوالا وبالنسبة لأنصار مولودية الجزائر فسيكون العرض على مستوى ملعب فرحاني بباب الواد يوم 2 جويلية الجاري في ذات التوقيت (10 إلى 16 زوالا).

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