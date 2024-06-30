دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الخميس، الشعب إلى ممارسة حقه المشروع في أهم استحقاق وطني لتعزيز استقلال المسار الديمقراطي عبر اختيار حر، سيد ونزيه لمرحلة هامة من حياة الأمة.

وأكد بوغالي في كلمة له خلال جلسة اختتام الدورة البرلمانية، أن "موعد الـ7 من سبتمبر سيكون فرصة للشعب من أجل ممارسة حقه عبر اقتراع حر وشفاف، وأن الجزائر ستكمل مسيرة البناء التي انطلقت بعد حراكها المبارك".

وأضاف بوغالي إن "الانتخابات ستجرى في ظل الاستقرار الذي تنعم به بلادنا نتيجة التلاحم المجتمعي والتماهي الحاصل بين مختلف المؤسسات وتفطن الجيش الوطني الشعبي لكل ما يحاك خاصة في ظل الاضطرابات وعدم الاستقرار الذي تعرفه حدودنا".

ولقد استطاع جيشنا –يضيف بوغالي- أن يكون في مستوى كل التحديات مما جعله يكسب الرهان ويحافظ على وحدة الوطن وينشر السكينة والطمأنينة في النفوس في ظرف استجمعت فيه الجزائر شروط الاقلاع المنشود وفتح أبواب الاستثمار خارج المحروقات.

وقال بوغالي ان "ما تم تحقيقه خاصة في مجال الفلاحة ما هو إلا دليل على الخطوات الجبارة التي قطعتها الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية وهي ارقام توحي بمؤشرات واعدة وان القادم في مستقبل الجزائر سيكون واعدا رغم التحديات الداخلية وتلقيه الازمات الخارجية من افرازات مباشرة وغير مباشرة".