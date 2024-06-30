مولودية الجزائر تريد تغيير قميص النهائي

استقبل مقر متعامل الهاتف النقال، موبيليس بباب الزوار، اليوم مجسم كأس الجزائر 2024 في احتفالية حضرها ممثلون عن الفريقين اللذين سينشطان النهائي المرتقب، شباب بلوزداد ومولودية الجزائر.

وحضر عن شباب بلوزداد الحارس معاشو والمهاجم مروان زروقي فيما حضر عن المولودية كل من اللاعبين بوشريط ونزلة والحارس ليتيم

وكان اللافت في هذه الاحتفالية غياب قميص النهائي المثير للجدل والذي عرضه قبل أيام فريق مولودية الجزائر وصاحب ذلك انتقادات لاذعة من المحبين والأنصار لحمله ألوانا غريبة عن الألوان التقليدية للفريق (اللون الأزرق والأسود) بعيدا عن الاعتبارات الاخرى ومنها ما تردد بأنه من مخزون قديم للشركة المصنعة (عرض لأول مرة في 2015).

وأشار مصدر عليم بأن إدارة المولودية ستطلب تغيير هذا القميص خلال النهائي يوم 5 جويلية واعتماد القميص الثاني الذي قدمته ممثل "شركة "بوما والذي خاض به الفريق أخر مباراتين في بطولة الموسم أمام شباب بلوزداد ومولودية وهران ولو أن الاشكال يمكن في حمله اللون الأحمر وهو نفس اللون (الوحيد) الذي ستحمله أقمصة لاعبي شباب بلوزداد في ذات النهائي