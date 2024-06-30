إدانة سائق متهور بالطارف

أعلن النائب العام لدى مجلس قضاء الطارف، اليوم الأحد، عن إدانة سائق متهور بعام حبساً نافذاً وغرامة 50 ألف دينار.

جاء في بيان للنيابة العامة لمجلس قضاء الطارف أنّ المعني قام بمناورات خطيرة، حين كان على متن مركبة من نوع مرسيدس بالطريق الوطني رقم 44 الرابط بين أمّ الطبول ومدينة القالة يوم الخامس ماي 2024.

وأفيد أنّ إدانة السائق المذكور أتى بموجب "أحكام المادة الحادية عشرة من قانون الإجراءات الجزائية".

وأشار البيان إلى أنّ "المعني عرّض حياة الغير وسلامتهم الجسدية للخطر، بانتهاكه المتعمد والبيّن لواجبات الاحتياط أو السلامة التي يفرضها القانون أو التنظيم".