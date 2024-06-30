الغزواني يتصدر رئاسيات موريتانيا

تصدّر الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني، الأحد، النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي جرت السبت، وذلك بعد فرز 78 بالمئة من الأصوات.

ووفق أرقام أعلنتها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات (جهة الإشراف)، يتقدم المرشح الغزواني على منافسيه بـ 55.32 بالمئة، وذلك بعد فرز أكثر من 78 بالمئة من الأصوات في الانتخابات التي يتنافس فيها 7 مرشحين. وحلّ ثانيًا المرشح والناشط الحقوقي بيرام الداه اعبيد بنسبة 22.73 بالمئة، ثم حمادي ولد سيدي المختار، رئيس حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" (إسلامي معارض) بنسبة 12.82 بالمئة.

فيما حلّ رابعًا المحامي والنائب البرلماني المعارض العيد ولد محمد بـ 3.52 بالمئة، وجاء في المرتبة الخامسة السياسي مامادو بوكاري بـ 2.38 بالمئة. كما حل المرشح والطبيب المعارض أتوما سومري سادسا بـ 2.24 بالمئة، وأخيرا ومفتش المالية محمد الأمين المرتجى الوافي بنسبة 0.97 بالمئة.

ووفق اللجنة، تم حتى إصدار البيان فرز الأصوات في 3523 مركز اقتراع من أصل 4503، وهو عدد مراكز الاقتراع في عموم البلاد، أي ما يشكل نسبة 78.15 بالمئة من مجمل الأصوات.

ومن المتوقع أن تعلن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في وقت لاحق الأحد النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية. والسبت، أدلى الناخبون الموريتانيون بأصواتهم في ثامن انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد لاختيار رئيس جديد أو التجديد للرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني.

وفي حال لم يحقق أي من المرشحين الأغلبية المطلقة (أكثر من 50 بالمئة من نسبة المصوتين)، ستكون هناك جولة ثانية في 13 جويلية المقبل بين المرشحين صاحبا أعلى حصة من الأصوات.