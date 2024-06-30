بن رحمة لثلاثة مواسم في هذا الفريق

أعلن نادي أولمبيك ليون تفعليه خيار الشراء للمهاجم الجزائري سعيد بن رحمة من فريقه الإنجليزي واست هام مقابل 14.4 مليون يورو بحسب ما أشارت إليه مصادر صحفية بريطانية.

وأشار أولمبيك ليون في بيان نشره اليوم على حسابه الرسمي أن الدولي الجزائري، الذي وصل في فترة الانتقالات الشتوية على شكل إعارة مدفوعة بقيمة 5.1 مليون جنيه إسترليني، أو حوالي 6 ملايين يورو، أصبح الآن في ليون للمواسم الثلاثة القادمة.

وأضاف الفريق الفرنسي في ذات البيان "يسعد أولمبيك ليون بأن يتمكن من الاحتفاظ بسعيد بن رحمة في فريقه. بعد اندماجه بشكل مثالي في النادي، لعب المهاجم البالغ من العمر 28 عامًا، في غضون 4 أشهر، 15 مباراة وسجل 3 أهداف. بن رحمة مرتبط الآن مع أولمبيك ليون حتى 30 جوان 2027، مع سنة اختيارية"

كما كشف أولمبيك ليون عن احتفاظ نادي وست هام بتقاسم الأرباح بنسبة 10 بالمئة من أي عوائد مالية تترتب عن بيع مستقبلي للاعب الجزائري إلى ناد أخر.