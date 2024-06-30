شباب بلوزداد يعسكر في مانديلا

أنهى فريق شباب بلوزداد آخر الترتيبات الخاصة بتحضير نهائي كأس الجزائر 2024 الذي سيجمعه بمولودية الجزائر زوال الجمعة المقبل بملعب 5 جويلية.

وتقرر أن يحضر رفقاء القائد سفيان بوشار في ملعب نيلسون مانديلا حيث تجري التدريبات بملحق هذا الملعب مساء كل يوم على أن يتناول اللاعبون وجبة العشاء في مطعم مانديلا دائما وهذا لغاية يوم الثلاثاء حيث ستكون الإقامة في افندق ملعب نيسلون مانديلا حتى موعد النهائي.

كما قرر المدرب ماركوس باكيتا الاحتفاظ بـ 20 لاعبا فقط بداية من يوم الثلاثاء وباشر اليوم تقليص التعداد عبر تسريح المهاجم وهداف بطولة الرديف، لطفي بوسوار على أن يتبعه لاحقا لمين جالو وساماكي وبوتمان وحميدي وآخرون ممن تقرر استبعادهم عن النهائي وقبل هؤلاء تم تسريح المهاجم أسامة درفلو بسبب عدم جاهزيته هو الذي قضى جل فترات الموسم يعاني من إصابات مختلفة ليضاف بالتالي إلى قائمة الصفقات المخيبة الكثيرة التي قام بها الرئيس مهدي رابحي المكلفة جدا من الناحية المالية (راتب درفلو في حدود 350 مليون شهريا) دون أدنى إضافة فنية تذكر.