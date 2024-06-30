الملاكم الأولمبي "موسى" يخرج من الإنعاش

خرج أمس صاحب أول ميدالية أولمبية للجزائر، الملاكم الدولي مصطفى موسى من مرحلة الإنعاش التي يرقد فيها على مستوى مصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية التابعة للمركز الاستشفائي الدكتور بن زرجب بوهران، منذ تعرضه لحادث مرور مفاجئ قبل شهرين، حيث تجاوز مرحلة الخطر، بعد التعقيدات الصحية التي مر بها لعدة أسابيع نتيجة الإصابات البليغة التي لحقته في أجزاء متعددة من جسمه، لاسيما على مستوى الرأس.

وقد عمد الفريق الطبي الذي يشرف على علاج الملاكم موسى، إلى تحويله باتجاه مصلحة إعادة التأهيل الوظيفي والطب الفيزيائي بذات المركز الاستشفائي، أين سيخضع لفترة تأهيل من المقرر أن تستغرق مدة زمنية طويلة قد تصل إلى سنة كاملة، من أجل استرجاع وتأهيل مختلف وظائف جسمه الحيوية.