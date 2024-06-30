ازمة العطش تضع وعود الوالي على المحك

بلغت نسبة تقدم أشغال إنجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر في الرأس الأبيض ببلدية عين الكرمة في وهران 70 بالمائة حسب مصالح ولاية وهران، على هامش زيارة قام بها والي وهران، سعيد سعود، أمس إلى العديد من المنشآت.

وبالمناسبة، أكد سعود، في تصريح للصحافة، أنّ الأشغال تجري بوتيرة متسارعة، وأنّ إنجاز الأعمال الكبرى بلغ 85 في المائة ومن الانتهاء من الأشغال في الآجال المحددة حسب برنامج والتزامات مقاولة الإنجاز.

وأوضح أن أشغال تركيب التجهيزات تتقدم بوتيرة مقبولة تقدر بـ 55 بالمائة، مما سيمكن من استلام المشروع في الآجال المحددة، وأضاف أنّ الاختبارات الخاصة بالمحطة ستبدأ في أكتوبر المقبل وستدخل المنشأة حيز التشغيل قبل نهاية ديسمبر المقبل، مؤكدا على أهمية المشروع بالنسبة لسكان عدة ولايات في غرب البلاد من بينها تلمسان وعين تموشنت وسيدي بلعباس ومعسكر وغيرها.

وأضاف المتحدث أنّ هذه الولايات ستستفيد من الحصص المخصصة حاليا لتزويد ولاية وهران بالماء الصالح للشرب منها 120 ألف متر مكعب من محطة تحلية مياه البحر بعين تموشنت، والتي سيتم توجيهها إلى ولايتي عين تموشنت وسيدي بلعباس وجزء من مياه محطة المكتة التي سيتم توجيهها إلى ولاية معسكر والتي ستستفيد منها هذه الولاية من 120 ألف متر مكعب.