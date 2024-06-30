تراجع نادي مولودية الجزائر عن ارتداء القميص الجديد

تراجع نادي مولودية الجزائر، اليوم، رسمياً، عن ارتداء القميص الجديد في نهائي كأس الجزائر أمام شباب بلوزداد الجمعة المقبل.

وخلال الاجتماع التقني الثاني اليوم بمقر الفاف، للتأكد من رفع مولودية الجزائر وشباب بلوزداد للتحفظات المسجلة على قميص كل واحد منهما، اختارت إدارة العميد اغتنام الفرصة للتراجع عن ارتداء القميص الجديد المقترح من بوما، شركة الألبسة الرياضية المتعاقدة مع النادي، والذي أثار جدلاً كبيراً واستياء غير مسبوق من جماهير العميد بسبب الألوان التي لا علاقة لها بألوان العميد الحقيقية.

وعرض نادي مولودية الجزائر، اليوم، قميصاً مغايراً، هو القميص الأخضر التقليدي، لامتصاص غضب الجماهير، ليكون ذلك اعترافاً ضمنياً من الإدارة بأنها أخطأت التقدير في قبول ذلك القميص من بوما.

وقد تم اعتماد القميص الجديد للعميد رسمياً خلال الاجتماع التقني الجديد، الذي رفع فيه كل نادٍ التحفظات المسجلة خلال الاجتماع التقني الأول المنعقد الأربعاء الماضي بمقر الفاف.