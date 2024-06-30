وفاة شخصين وإصابة 244 آخرين بجروح في حوادث المرور

توفي شخصان (02) وأصيب 244 آخرون بجروح إثر حوادث مرور وقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بعدة ولايات من الوطن، حسب ما أفادت به اليوم الأحد حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح نفس المصدر أن جهاز حراسة الشواطئ سجل خلال نفس الفترة وفاة 3 أشخاص غرقًا بشواطئ ولايتي العاصمة وبجاية وعلى مستوى بركة مائية ببلدية عريب، ولاية عين الدفلى.

كما تم خلال نفس الفترة تسجيل 397 عملية إنقاذ لأشخاص من الغرق، حيث تم إجلاء 32 منهم إلى المراكز الصحية.

وضمن جهود مكافحة مختلف الحرائق، تمكنت مصالح الحماية المدنية من إطفاء 5 حرائق حضرية ومختلفة بكل من ولايات مستغانم، جيجل، الطارف، الجلفة والأغواط.