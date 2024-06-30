استقرت اللجنة الفدرالية للتحكيم على حكام نهائي كأس الجزائر المقررة يوم الجمعة 5 جويلية بملعب 5 جويلية 1962 بالجزائر.

وسيكون الحكم الدولي المتميز مصطفى غربال الحكم الرئيس للنهائي بين مولودية الجزائر وشباب بلوزداد، وسيساعده الحكم الدولي عادل عبان والحكم الفدرالي عنتر بولفلفل، بينما ستكون الحكمة الدولية غادة محاط ضمن رباعي التحكيم بصفتها حكما رابعا.

واختارت لجنة مهدي عبيد شارف تعيين مساعد احتياطي، ويتعلق الأمر بالحكم الفدرالي محمد حمايدي، بينما سيشرف على غرفة الفيديو كل من الحكم الدولي لحلو بن براهم الذي أدار نهائي الطبعة الأخيرة للكأس بين شباب بلوزداد وأولمبي الشلف بملعب ميلود هدفي بوهران العام الماضي، وسيكون بجابنه للإشراف على تقنية الفيديو الحكمة الدولية المساعدة أسماء فريال وهاب.

أما محافظ المباراة فسيكون رئيس رابطة بسكرة الولاية لكرة القدم عبد القادر شعبان.