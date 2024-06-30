رئاسيات: 31 راغبًا في الترشح قاموا بسحب استمارات اكتتاب التوقيعات

أحصت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 31 راغبًا في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر المقبل، قاموا، إلى غاية اليوم الأحد، بسحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية.

ويتواصل سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية من مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بقصر الأمم (الجزائر العاصمة) إلى غاية منتصف الليل من 18 يوليو المقبل، وهي العملية التي خصص لها أزيد من 14 ألف عنصر، وفقا لما كان قد صرح به رئيس السلطة، محمد شرفي.

ويتم دفع الاستمارات من قبل الراغبين في الترشح عبر 4903 نقطة للتصديق موزعة عبر الوطن، حيث ستستمر دراسة الملفات من قبل السلطة إلى غاية 27 يوليو المقبل، تاريخ الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين الذين سترفع ملفاتهم إلى المحكمة الدستورية للبت فيها بصفة نهائية.