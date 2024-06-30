إفتتاح المدرسة الوطنية العليا للأمن السيبيراني الموسم المقبل

كشف عبد الجبار داودي، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، عن خطط القطب العلمي والتكنولوجي في جامعة سيدي عبد الله للموسم الجامعي المقبل، حيث سيتم افتتاح المدرسة الوطنية للأمن السيبراني، إلى جانب إنشاء مختبر ومركز للبحث في الرياضيات التطبيقية.

وخلال مشاركته في برنامج "القطب" الذي بُثّ مباشرة من المدرسة الوطنية العليا للرياضيات بالتعاون مع القناة الإذاعية الأولى وإذاعة جيل أف أم، أكد داودي على أهمية التعاون الدولي للمدرسة الوطنية العليا في الرياضيات من خلال عقد اتفاقيات مع كبريات الجامعات عالميًا، مؤكدًا على جودة التعليم العالي المقدم في هذا القطب العلمي.

وأشار داودي إلى توفر القطب العلمي والتكنولوجي على خيرة الأساتذة، مما يسمح للطلبة بالحصول على تعليم محترف في مجالات التكنولوجيا والرياضيات، بأساليب تعليمية حديثة تضاهي المعايير العالمية.

وأكد أيضًا أن القطب العلمي والتكنولوجي يعد صورة للجزائر الجديدة، ويمثل مكسبًا مهمًا لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، مع توفير بيئة داعمة لريادة الأعمال وتشجيع الشباب على إنشاء شركات ناشئة.

وفي نهاية المقابلة، شدد على أهمية تعزيز تعليم الرياضيات في المراحل التعليمية المبكرة لمواكبة التحديات التكنولوجية الحديثة.

يُذكر أن برنامج "القطب" يستعرض شؤون المدارس العلمية والتكنولوجية في القطب العلمي والتكنولوجي الجامعي "عبد الحفيظ إحدادن" بسيدي عبد الله، بالتعاون مع الإذاعة الجزائرية والمدرسة الوطنية العليا للرياضيات.