اليمين المتطرف يتصدر نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية

تصدر التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفاؤه نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية مساء اليوم الأحد.

وقدر معهد "إيبسوس تالان" نسبة المشاركة الإجمالية في هذه الدورة بـ65.5 بالمائة.

وتصدر اليمين المتطرف الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية بـ34 بالمائة وتحالف اليسار ثانيا بـ28.1 بالمائة والكتلة الرئاسية ثالثا بـ20.3 بالمائة.

وقدرت نسبة المشاركة في الدور الأول من الانتخابات التشريعية بـ65.5 بالمائة وفق "إيبسوس تالان"

وترشح نحو 4000 شخص لهذه الانتخابات التي ستحدد تشكيلة الجمعية الوطنية، وبناء عليها ستنبثق حكومة تسير البلاد.