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العالم

من داخل غرف التصنيع.. القسام تكشف (فيديو)

30 جوان 2024 ()
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بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو من داخل غرف التصنيع لديها، خلال العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد المصورة أحد مقاتلي القسام يجهز عشرات العبوات المتفجرة، ومكتوب عليها "عبوة العمل الفدائي"، وجرى وضع عدد منها في حقائب سوداء.

وقالت القسام خلال عرض مشاهد للتصنيع تزامنا مع استمرار الحرب: "من يرنو فنائي يبحث عن سراب".

 

 

وتأتي هذه المشاهد وسط استمرار القتال والمعارك الضارية في قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، وسط اندهاش صهيوني من قدرة المقاومة على القتال في ظل الحصار الخانق الذي تفرضه على القطاع.

وفي السياق، أعلنت القسام، استهدافها ناقلة جند من نوع "شيزاريت" وجرافة عسكرية من نوع "D9" بقذائف "الياسين 105" جنوب حي تل الهوا بمدينة غزة.

كما استهدف مقاوموها دبابتي "ميركفاه" بقذائف "الياسين 105" في حي الشجاعية بمدينة غزة.

وقالت في بيان مقتضب، إنها استهدفت غرف قيادة العدو في محور "نتساريم" بصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم، ودمرت ناقلة جند صهيونية من نوع "نمر" بقذيفة "الياسين 105" وتوقع طاقمها بين قتيل وجريح جنوب حي تل الهوا بمدينة غزة.

وأعلنت القسام، دك تحشدات قوات العدو المتوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة بقذائف الهاون.

وأكدت دكّ تحشدات قوات الاحتلال المتوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل وتحقق إصابات مباشرة في صفوفهم.

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