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مشاهد توثق همجية الصهاينة (فيديو)

30 جوان 2024 ()

38serv

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بثت قناة الجزيرة القطرية مشاهد، لاستخدام الاحتلال الهمجي، أسرى من غزة دروعا بشرية في عملية البحث عن المتفجرات والأنفاق.

وتظهر المقاطع أسيرين وقد ربط على أحدهما كاميرا مراقبة، وهما يتجولان في بنايات سكنية، بغرض استكشاف المكان، بينما يتحصن الجنود داخل دباباتهم.

 

 

كما تظهر الصور ربط أسرى بحبالٍ وإجبارهم على الدخول إلى نفق، فيما يسمع صوت أحد الأسرى يستنجد بالمقاومة.

وبحسب ما تظهر المشاهد، فقد شوهدت جثث لفلسطينيين قتلهم الهمج في أكثر من مكان.

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