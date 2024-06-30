مشاهد توثق همجية الصهاينة (فيديو)

بثت قناة الجزيرة القطرية مشاهد، لاستخدام الاحتلال الهمجي، أسرى من غزة دروعا بشرية في عملية البحث عن المتفجرات والأنفاق.

وتظهر المقاطع أسيرين وقد ربط على أحدهما كاميرا مراقبة، وهما يتجولان في بنايات سكنية، بغرض استكشاف المكان، بينما يتحصن الجنود داخل دباباتهم.

بالإثباتات الموثّقة.. #الجزيرة تحصل على صور تكشف استخدام جنود الاحتلال أسرى فلسطينيين دروعا بشرية في قطاع غزة، وتظهر الصور ربط أسرى بحبالٍ وإجبارهم على الدخول إلى منازل مدمرة أو البحث عن متفجرات وأنفاق | تقرير: صهيب العصا #حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/xdBixXO3Tj — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 30, 2024

كما تظهر الصور ربط أسرى بحبالٍ وإجبارهم على الدخول إلى نفق، فيما يسمع صوت أحد الأسرى يستنجد بالمقاومة.

وبحسب ما تظهر المشاهد، فقد شوهدت جثث لفلسطينيين قتلهم الهمج في أكثر من مكان.