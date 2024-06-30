إنجلترا تتخطى سلوفاكيا لمواجهة سويسرا في ربع النهائي

تمكن منتخب إنكلترا من الفوز على سلوفاكيا 2-1 في الوقت الإضافي، ما ضمن له بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي يوم الأحد في غلزنكيرشن، ضمن مباريات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

وتقدمت سلوفاكيا بهدف إيفان سخرانس بعد مرور 25 دقيقة، وانتظرت إنجلترا حتى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع لتدرك التعادل بواسطة جود بيلينغهام بضربة مقصية رائعة ليحتكم المنتخبان لشوطين إضافيين.

وفي الدقيقة الأولى من الشوط الإضافي الأول، نجح هاري كاين في منح الفوز لإنجلترا بكرة رأسية وبطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وتلتقي إنجلترا في دور الثمانية السبت المقبل مع سويسرا التي أطاحت بإيطاليا حاملة اللقب (2-0).