نادي ألماني يريد ضم عمورة

كشفت مصادر صحفية بلجيكية، اليوم الأحد، أنّ نادي ولفسبورغ الألماني اقترح عقداً يمتدّ أربعة مواسم على المهاجم الدولي الجزائري ونادي سان جيلواز البلجيكي، محمد الأمين عمورة.

أوضحت المصادر ذاتها أنّ ناديي "ولفسبورغ وسان جيلواز يتفاوضان حول صفقة عمورة والمقدرة بأكثر من 15 مليون يورو".

وعلى حسابه في موقع "إكس" (تويتر سابقاً)، أفاد الصحفي البلجيكي ساشا تافوليري: "رغم أنّ حظوظه في تجسيد الصفقة كانت ضئيلة، ما يزال النادي الألماني يؤمن بامكانية الاستفادة من خدمات المهاجم الجزائري الذي يشكّل أولوية للفريق".

وكان النادي الناشط في "البوندسليغا" قدّم عرضاً شفهياً لسان جيلواز، شهر ماي الفارط، إلاّ أنّ الاخير رفضه.

ويطمح عمورة (24 سنة) للانتقال إلى البطولة الألمانية على الرغم من العروض التي تلقاها من أندية اوروبية على غرار أولمبيك مارسيليا الفرنسي وبرايتون الانجليزي.

وتُوّج عمورة بلقب كأس بلجيكا مع نادي سان جيلواز بعد الفوز في النهائي على آنتورب (1-0)، كما أحرز في موسم 2023 – 2024، 21 هدفاً و7 تمريرات حاسمة، علماً أنّه خاض 41 مباراة.

والتحق عمورة بسان جيلواز في 2023 بعقد مدته أربعة مواسم بعد سنتين قضاهما بنادي لوغانو السويسري مقابل صكّ بقيمة 4 ملايين يورو وزيادات أخرى، وهي أكبر صفقة مالية في تاريخ نادي سان جيلواز.