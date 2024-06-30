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رياضة

تأجيل جلسة الاستماع في قضية "الفاف"

30 جوان 2024 ()

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اجل قاضي التحقيق للقطب الاقتصادي والمالي لمحكمة عبان رمضان، بسيدي أمحمد، بالعاصمة، جلسة الاستماع الى رؤساء سابقين للاتحاد الجزائري لكرة القدم وأعضاء سابقين في المكتب الفدرالي وموظفين من  "الفاف" والتي كانت مقررة غدا الى موعد لاحق.

وقامت المصالح الامنية اليوم بالاتصال هاتفيا بالشخصيات المعنية بالتحقيق وإبلاغهم بالتأجيل.

وكانت المفتشية العامة للمالية والفرقة الاقتصادية للمديرية الولائية للأمن الوطن قد باشرت منذ أشهر التحقيق في عدد من القضايا المالية التي ميزت تسير " الفاف" في الفترة ما بين 2017 و 2023.

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