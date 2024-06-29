أسعار النفط ترتفع

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الإثنين لتواصل حصد المكاسب الممتدة من الأسبوع الماضي مع توقعات بزيادة الطلب خلال الصيف.

يأتي ذلك بدعم من توقعات عجز في الإمدادات ناجم عن ذروة استهلاك الوقود خلال الصيف وتخفيضات أوبك+ في الربع الثالث، وحدت الرياح المعاكسة للاقتصاد العالمي وارتفاع الإنتاج من خارج أوبك+ من مكاسب النفط.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها يوم الجمعة 28 جوان على تباين أسعار، إذ ارتفع خام غرب تكساس الأمريكي، في حين تراجع خام برنت هامشيًا، لكن الأسعار حققت مكاسب أسبوعية وشهرية، في حين تراجعت خلال الربع الثاني من 2024.

وحققت أسواق النفط ثالث قفزة أسبوعية على التوالي خلال الأسبوع الماضي، بدعم من التوقعات المتزايدة بأن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قريبًا خفض أسعار الفائدة، ما من شأنه دعم الطلب على الوقود.

بحلول الساعة 05:45 صباحًا بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم سبتمبر 2024، بنسبة 0.56%، إلى 85.48 دولارًا للبرميل. بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم أوت 2024، بنسبة 0.56% إلى 82 دولارًا للبرميل، وفقا لمنصة الطاقة المتخصصة.