رئيس الجمهورية يحلّ بالأكاديمية العسكرية لشرشال (فيديو)

وصل رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، صباح اليوم إلى الأكاديمية العسكرية لشرشال "الرئيس الراحل هواري بومدين"، للإشراف على مراسم حفل تخرج الدفعات للسنة الدراسية 2023-2024.

رئيس الجمهورية وبعد أن استقبل من قبل الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ترحّم على روح الرئيس الراحل هواري بومدين الذي تحمل الأكاديمية العسكرية لشرشال اسمه، حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد للراحل وتلا فاتحة الكتاب على روحه الطاهرة.

وسيشرف رئيس الجمهورية على مراسم حفل تخرج الدفعة الـ 55 من التكوين الأساسي والدفعة الـ 17 من التكوين العسكري القاعدي المشترك والدفعة الـ 8 لضباط دورة الماستر بالأكاديمية العسكرية لشرشال.

كما سيشرف رئيس الجمهورية على تقليد الرتب وتوزيع الشهادات على الطلبة المتفوقين الأوائل.