عنابة: حالة الطفل الناجي من الجريمة في تحسن

أفاد مصدر طبي من المستشفى الجامعي بعنابة، صباح اليوم، أن حالة الطفل البالغ من العمر سبع سنوات والناجي الوحيد من الجريمة المروعة التي هزت عنابة في تحسن، ولايزال يرقد بنفس الإنعاش بمصلحة الاستعمالات بالمستشفى.

وذكرت خلية الاتصال بالحماية المدنية في بيان لها أن إسعافاتها تدخلت، أمس ، في حدود الساعة 11و05 دقائق بالمكان المسمى حي السهل الغربي 400 مسكن ببلدية عنابة لأجل نقل ضحيتين متوفيتين إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى اين رشد إثر تعرضهما إلى إصابات خطيرة في كامل الجسم ، و يتعلق الأمر بامرأة تبلغ من العمر 66سنة و طفل عمره14سنة ، و ذلك بعد إتمام الإجراءات القانونية رفقة المصالح المختصة ، كما تم نقل طفل يبلغ من العمر 7سنوات يعاني من عدة إصابات خطيرة تم إسعافه و تحويله إلى استعجالات مستشفى ابن رشد .

إلى جانب ذلك تشير معلومات مستقاة من محيط الجريمة أنه تم توقيف امرأتين متورطتين في هذه العملية البشعة، و قد تكون إحداهن قريبة الطفلين من ناحية الأب، في انتظار الكشف عن مزيد من ملابسات الواقعة.