وزيرا الفلاحة والريّ في معسكر

حلّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة، اليوم الإثنين، مرفوقا بوزير الريّ، طه دربال، بولاية معسكر، في زيارة عمل وتفقد.

وحسب ما أفاد به بيان لوزارة الفلاحة، ستتم معاينة عدة مشاريع حيوية على مستوى الولاية، على غرار وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز صومعة لتخزين الحبوب بطاقة تخزين تقدر بـ 01 مليون قنطار.

كما تمت برمجة زيارة لمشروع تنقية ونزع الأحوال لسد بحنيفية، وكذا مشروع تحويل المياه من سد بوحنيفية إلى سد فرقوق.

كما سيقوم ممثلا الحكومة بزيارة وحدة الإنتاج الفلاحي (مزرعة نموذجية سابقا) ببلدية ماوسة.

وسيشرف الوزيران – يضيف البيان – على تدشين مستثمرة خاصة بإنتاج أمهات دجاج البيض ببلدية بوهني، وكذلك معاينة الخزان المائي ذو سعة تخزين تقدر بـ 15.000 م3 ببلدية سيق.