الفريق أول شنقريحة يشكر الرئيس تبون (فيديو)

شكر رئيس أركان الجيش الوطني، الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على تفضله بالإشراف على مراسم حفل تخرج الدفعات بالأكاديمية العسكرية بشرشال الذي يتزامن مع الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 62 لعيد الاستقلال.

وأكد الفريق أول السعيد شنقريحة في كلمة له، أن "الأكاديمية العسكرية لشرشال تضطلع على غرار باقي المؤسسات التكوينية للجيش الوطني الشعبي بتكوين الإطارات من ذوي الكفاءات العالية المتسلحين بمختلف أنواع العلوم والمتشبعين بالقيم الوطنية والجمهورية والمدركين لكافة السياقات والتحولات التي يعرفها عالمنا".

ونوه الفريق أول، بتخرج أول دفعة من الطلبة الضباط العاملين من العنصر النسوي لفائدة قيادة القوات البرية اللواتي سيوجهن للعمل على مستوى وحدات قوام المعركة.

وأشاد الفريق أول السعيد شنقريحة، "بمبادرات التي اتخذتها الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية على الصعيدين الدبلوماسي والعسكري لمساعدة دول الجوار على استعادة استقرارها والحفاظ على وحدتها الشعبية والترابية".