لهذا السبب تلغى وتتأخر الرحلات الجوية

علّلت الخطوط الجوية الجزائرية تأخر أو إلغاء بعض الرحلات بالظروف المناخية الاستثنائية التي تعرفها بعض الولايات الجنوبية.

وأشارت الجوية الجزائرية في بيان لها اليوم إلى "السبب المتعلق بارتفاع درجة الحرارة أو الرياح الرملية الشديدة التي تمنع إقلاع وتحليق الطائرات".

واعتبرت الشركة "الوضع طارئا واستثنائيا يخرج عن نطاقها، إذ يحول دون ديمومة عمليات نقل الزبائن، معتبرة سلامة وأمان الزبائن بالأساس أولوية قصوى في حركة سير الرحلات".

وجاء في البيان، أن "فرق الجوية الجزائرية تعمل على مدار الساعة على متابعة الأحوال الجوية والتنسيق مع الهيئات المعنية لضمان تحديثات دقيقة وفورية حول الأحوال الجوية والتغيرات التي قد تؤثر على الرحلات. حيث نتعهد بتقديم أقصى ما في وسعنا لضمان العودة إلى الجدول الزمني المعتاد في أقرب وقت ممكن".

وأضافت بأن الخطوط الجوية الجزائرية "تعمل على توفير البدائل الممكنة لمساعدة الزبائن، خاصة ذوي الظروف الخاصة، للالتحاق بوجهاتهم في أقرب الآجال. حيث نعمل على توفير خدمات إضافية لدعم المسافرين المتضررين، بما في ذلك الإقامة في الفنادق عند الضرورة وتسهيل إجراءات إعادة الحجز".