تعرف على أبرز الرياضيين الجزائريين المرشحين للتألق في باريس

تحددت معالم البعثة الجزائرية التي ستذهب إلى باريس لتمثيل الراية الوطنية في الألعاب الأولمبية التي ستحتضنها العاصمة الفرنسية باريس في الفترة ما بين 26 جويلية إلى 11 أوت في انتظار تأكيد الاتحاد الدولي للسباحة والاتحاد الدولي لألعاب القوى للقوائم النهائي للبلدان المشاركة يومي 3 و7 جويلية الجاري.

وكان الثنائي أمين بوعناني (110 متر حواجز) وأسامة خنوس (رمي القرص) أخر الأسماء التي دعمت قائمة البعثة الجزائرية بعد أن وفقا عبر المشاركة في البطولة الوطنية الأخيرة من تحسين ترتيبها العالمي والحصول على تأشيرة المشاركة، ورفع بوعناني وخنوس بالمناسبة عدد ممثلي رياضة ألعاب القوى إلى 7.

وتراهن اللجنة الأولمبية على عدد من الأسماء من أجل الصعود فوق فوق منصة التتويجات يتقدمها البطل سجاتي صاحب أحسن نتيجة عالمية في سباق 800 متر لهذا العام وبدرجة أقل زميله سفيان مولا المطالب بالعودة إلى مستواه المعروف في هذا الموعد الهام، إضافة إلى لاعب الجمباز كليا نمور التي توجت بميداليتين خلال كأس العالم بالدوحة والملاكمة ايمان خليف التي قامت بتحضير مثالي وتوجت بذهبية بطولة أمريكا المفتوحة كما سيكون الرهان كبيرا على العداء ياسر تريكي المتوج بميدالية فضية في بطولة العالم داخل القاعة 2024.

وبدرجة أقل سيكون الرهان على المصارع دريس مسعود في رياضة الجيدو ومحمد بيداني في رفع الأثقال وبشير بوعزارة في رياضة المصارعة

قائمة الرياضيين

ألعاب القوى

جمال سجاتي، سلیمان مولی، محمد علي قواند - 800 م، أمين بوعناني - 110 م حواجز، ياسر تريكي - الوثب الثلاثي، أسامة خنوسي - رمي القرص، زهرة طاطار - رمي المطرقة

الملاكمة

روميساء بوعلام 50 كغ، حجيلة خليف 60 كغ ، إيمان خليف 66 كغ، يوغرطة آيت بقة 63.5 كغ، مراد قاضي + 92 كغ

المصارعة:

عبد الكريم فرقات 60 كغ (إغريقية رومانية) إسحاق غايو 67 كغ إغريقية رومانية)، عبد الكريم أو كالي 77 كغ (إغريقية رومانية)، بشير سيد عزارة 87 كغ إغريقية رومانية) - فادي روابح 97 كغ إغريقية رومانية)

ابتسام دودو 50 كغ (المصارعة النسوية)، شيماء عويسي 53 كغ (المصارعة النسوية ) فاتح بن فرج الله 86 كغ (المصارعة الحرة)

الجيدو

إدريس مسعود - 73 كغ، أمينة بلقاضي - 63 كغ، محمد المهدي ليلي + 100 كغ

سباق الدراجات

حمزة ياسين، نسرين حويلي

الرماية

كسيلة عدول بندقية الهواء المضغوط 10م، سمير بوشيرب مسدس الهواء المضغوط 10م، هدى شعبي بندقية الهواء المضغوط 10م

التجديف

نهاد بن شادلي - سكيف وزن ثقيل ، سيد علي بودينة -سكيف وزن ثقيل

كاياك سلالوم

كارول بوزيدي

الجمباز

کیلیا نمور

الملاحة الشراعية

رامي بودرومة

المبارزة

فريق السيدات اختصاص سيف الحسام (4) مبارزات - سليم حروي اختصاص سلاح الشيش

رفع الأثقال:

وليد بيداني 102 كغ

الريشة الطائرة

كسيلة معمري، تنينة معمري

تنس الطاولة

مهدي بولوسة، ليندة غربي

السباحة

جواد صيود 200م متنوع، نسرین مجاهد 100م حرة