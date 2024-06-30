"الرحالة" حجار مدربا لترجي مستغانم

تعاقدت إدارة ترجي مستغانم، الصاعد الجديد إلى رابطة المحترف الأول مع المدرب شريف حجار للإشراف على العارضة الفنية للفريق خلفا للمدرب رضا بن دريس الذي رفض مواصلة مهامه.

وكان حجار (59 سنة) قد درب الموسم الماضي فريق جمعية الشلف وحقق معه البقاء وبات من أكثر المدربين "ترحالا" في تاريخ الكرة الجزائرية حيث أشرف على العشرات من الأندية منذ انطلاقة مسيرته التدريبية مع اتحاد الرمشي سنة 2010 مثل شباب تيموشنت ومولودية سعيدة ومولودية العلمة وغالي معسكر واتحاد بسكرة وشباب عين فكرون وإتحاد الحراش وجمعية عين مليلة وسريع غيليزان وأولمبي المدية وشبيبة الساورة وشباب قسنطينة ومولودية البيض وغيرها.