هكذا ستباع تذاكر النهائي

تجري غدا، عملية بيع تذاكر نهائي كأس الجزائر 2024 الذي سيجمع زوال يوم الجمعة المقبل على ملعب 5 جويلية، فريقي شباب بلوزداد ومولودية الجزائر

وتنطلق العملية بداية من الساعة الثامنة صباحا على مستوى نقاط البيع الموجودة على مستوى ملعب 20 أوت 55 بالنسبة لأنصار شباب بلوزداد وملعب 5 جويلية الأولمبي بالنسبة لأنصار مولودية الجزائر

وحددت حصة كل فريق من التذاكر بـ 20 ألف تذكرة بسعر 500 دينار على أن يستفيد كل مناصر عند الشراء من تذكرتين كحد اقصى مع فرض مراقبة صارمة عند نقاط البيع لضمان الالتزام بذلك.

وإدراكا منها للتفاوت الكبير الموجود بين الطلب الكبير من أنصار الفريقين لحضور هذا النهائي التاريخي والواعد وما بين العرض المحدود (40 ألف تذكرة) تسهر المصالح الأمنية غدا على تنظيم ومراقبة وتأمين عملية البيع لتفادي أي تجاوزات ممكنة.

وستجري العملية تحت مراقبة صارمة لقوات الأمن لتفادي أي انزلاقات ممكنة.