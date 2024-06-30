تكريم الفائزين بجوائز "ديجيتال بلو هاك" في مجال الاقتصاد الأزرق

تم أمس الأحد بالجزائر العاصمة تكريم الفائزين بجائزة "هاكاثون ديجيتال بلو هاك" التي أطلقها برنامج " الاقتصاد الأزرق، الصيد البحري وتربية المائيات" بالتنسيق مع وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية والاتحاد الأوروبي.

وفازت بالجائزة في فئة تسيير المعلومة، شركة HR Technology من الجزائر العاصمة، عن مشروعها المتعلق بـ "نظام المعلومات الجغرافية من خلال موقع للربط بين الصيادين والموزعين".

أما في فئة الابتكار التكنولوجي، فقد فازت بالجائزة المؤسسة الناشئة Marinova من ولاية ميلة، عن مشروعها لطائرة بدون طيار تحت الماء.

وفي فئة الحلول التكنولوجية لاقتصاد أزرق دائري، فقد ظفرت بالجائزة المؤسسة الناشئة "Serial Soft" من ولاية عنابة، عن مشروعها Fishop الذي يقترح عبر تطبيق التواصل بين الوكلاء في قطاع الصيد البحري والمهنيين في مجال الإطعام.

وقد تلقى الفائزون شهادات مشاركة إضافة إلى مكافأة مالية.

وتنافس عشرة من حاملي المشاريع في هذه المرحلة النهائية من مسابقة "Digital Blue Hack" حيث اقترحوا حلولا مبتكرة للمشاكل البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على الأنظمة البيئية البحرية ضمن مقاربة أكثر استدامة.

وقد عرض المتأهلون للتصفيات النهائية مشاريعهم، كما قدموا شروحات حول فائدتها ومساهمتها في الاقتصاد الأزرق أمام لجنة تحكيم ضمت مدراء من وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية وأعضاء لجنة وسم المؤسسات الناشئة والحاضنات والمجمع الجزائري للفاعلين في مجال الرقمنة ومؤسسي المؤسسات الناشئة.

وبدورها، أشادت لجنة التحكيم بالجهود التي بذلها أغلبية المتنافسين لعرض مشروع مبتكر ومفيد ومجدي مشيرة إلى "القيمة المنخفضة لبعض المشاريع المهمة والقابلة للإنجاز".

ويهدف برنامج الاقتصاد الأزرق والصيد البحري وتربية المائيات الذي يموله الاتحاد الأوروبي إلى المساهمة في التنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق في الجزائر، تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق لسنة 2030، وذلك من خلال العمل بشكل خاص على دعم استحداث مناصب عمل وفرص استثمار جديدة لصالح المجتمعات الساحلية.

ووفقا لرؤية الجزائر والتزاماتها الدولية، لا سيما في إطار أهداف التنمية المستدامة، حددت الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق 11 محورا استراتيجيا يمتد من المساهمة في الإدارة السليمة للبحار والمحيطات إلى تحسين إدماج المدن الساحلية وقدرتها على التأقلم وكذا المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد من خلال إنتاج مستدام.