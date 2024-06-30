بلديات متضررة بنسبة 80 بالمائة الموسم الفارط تحتل الصدارة في إنتاج الحبوب بقسنطينة

تشير التقديرات الأولية لحملة الحصاد لولاية قسنطينة حسب المصالح الفلاحية، عن محصول استثنائي من الحبوب الصلبة والجافة بعد موسمين من الجفاف الذي عصف بالمنتوج وسجلت فيه خسائر فادحة وحصيلة كارثية خلال موسمي 2022 و2023، حيث وصلت نسبة الخسائر في بعض البلديات الى قرابة 100 بالمائة.

وحسب ذات المصالح فسيتم بلوغ ذروة موسم الحصاد، وعودة الإنتاج الى مستوياته هذه السنة، حيث ينتظر ان تقدم الأرضي المزروعة مردودا يعادل 60 قنطار للهكتار من الشعير، وما بين 45 و55 قنطارا للقمح الصلب واللين.

وتشير التوقعات الى حصاد هذه السنة سيبلغ 2 مليون قنطار على مساحة 91 ألف هكتار وهذا بعد ان بلغت نسبة عملية الحصاد 35 بالمائة وستكون في مقدمة الإنتاج كل من بلديتي عين اعبيد وعين اسمارة، اللتان تضررتا الموسم السابق بنسبة 80 بالمائة رفقة بلديتا الخروب واولاد رحمون وحتى عين اسمارة.

ويذكر أن موسم 2021 قد حقق رقم 1.6 مليون قنطار من الحبوب، ثم انخفض هذا الرقم إلى 1.3 مليون قنطار في العام التالي، لتكون خلال الموسم الماضي عند 300 ألف قنطار.